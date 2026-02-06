La Cour des arts atelier Bestiole en tissu La Cour des Arts Tulle
La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Réaliser une petite bête à partir de bouts de tissus et autres matériaux de récupération A partir de 5 ans
tarifs 9€ adhérents 12€ non adhérents .
La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
