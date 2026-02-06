La Cour des arts atelier Bestiole en tissu La Cour des Arts Tulle

La Cour des arts atelier Bestiole en tissu

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Réaliser une petite bête à partir de bouts de tissus et autres matériaux de récupération A partir de 5 ans

tarifs 9€ adhérents 12€ non adhérents .

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Cour des arts atelier Bestiole en tissu Tulle a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze