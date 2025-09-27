La Cour des Arts Atelier Cyanotype Tulle

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Découvrez les étapes nécessaires à la réalisation d’un cyanotype, de la fabrication de la chimie à la réalisation du tirage. Ce stage d’une journée vous permettra d’acquérir un maximum de connaissance sur le procédé et de repartir avec vos propres tirages. À partir de 14 ans. Tarifs 60 € adhérents/96 € non adhérents. .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

