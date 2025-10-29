La Cour des Arts Atelier Dessin manga avec Thomas Chaput Tulle
La Cour des Arts Atelier Dessin manga avec Thomas Chaput Tulle vendredi 26 décembre 2025.
La Cour des Arts Atelier Dessin manga avec Thomas Chaput
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Dessin Manga avec Thomas Chaput. Réalise un personnage manga fantastique, du dessin au trait à la couleur.
À partir de 8 ans
Tarifs des ateliers 9 € adhérent 12 € non adhérent
Inscription obligatoire .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
