La cour des Arts Atlier automne Tulle

Atelier automne Création d’automne avec Marie Delnaud Réalise une composition ou un personnage à partir d’empreintes et de frottage de feuilles d’automne. À partir de 6 ans Tarifs des ateliers > 9 € adhérent > 12 € non adhérent. Inscription obligatoire – .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

