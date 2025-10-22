La cour des Arts Atlier automne Tulle
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Atelier automne Création d’automne avec Marie Delnaud Réalise une composition ou un personnage à partir d’empreintes et de frottage de feuilles d’automne. À partir de 6 ans Tarifs des ateliers > 9 € adhérent > 12 € non adhérent. Inscription obligatoire – .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
