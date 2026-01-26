La Cour des Arts Exposition Collective Spécialité Arts Plastiques Tulle

La Cour des Arts Exposition Collective Spécialité Arts Plastiques

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’exposition collective des élèves de terminale spécialité arts plastiques. Composée de 16 propositions artistiques, cette exposition présente des réflexions autour des thèmes abordés au programme nature à l’oeuvre , matériaux augmentés et documenter (est) un verbe .

Sous l’impulsion de ces thématiques, les élèves ont exploré leur approche des matériaux, en cherchant à dégager leurs caractéristiques, leurs sens, en les transformant, en les transfigurant… Ces sujets deviennent un terrain de jeu où chaque production dévoile une sensibilité, une matière, un geste et interroge notre perception du quotidien. Cette exposition, à la fois personnelle et collective, témoigne de la diversité, de l’originalité et de l’implication des élèves.

Vernissage le 5 février à 18h .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

