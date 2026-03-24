La Cour des Arts Exposition Sans Titre de Laetitia Ducretet Fouzia Khaia et Yan Lou La Cour des Arts Tulle

La Cour des Arts Exposition Sans Titre de Laetitia Ducretet Fouzia Khaia et Yan Lou

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-20

L’exposition Sans titre réunit trois jeunes artistes diplômés de l’Ensad Limoges aux univers singuliers qui dialoguent autour de la matière, de la mémoire et du détournement. Chacun·e explore à sa manière la façon dont les formes et les symboles traversent le temps, se transforment et questionnent notre présent. Fouzia Khaia explore le motif comme langage vivant. En s’appuyant sur les patrimoines marocains, comme l’architecture et l’artisanat, elle en analyse les logiques internes pour les réactiver grâce aux outils contemporains modélisation paramétrique, conception générative, impression 3D. Entre artisanat et innovation, ses œuvres en céramique font du design un espace de dialogue entre héritage et création. Yan Lou, travaille le papier recyclé et l’eau pour évoquer le paysage et la mémoire. Laetitia Ducrettet crée des installations exubérantes aux couleurs vives, plumes .

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

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English : La Cour des Arts Exposition Sans Titre de Laetitia Ducretet Fouzia Khaia et Yan Lou

L’événement La Cour des Arts Exposition Sans Titre de Laetitia Ducretet Fouzia Khaia et Yan Lou Tulle a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze