La Cour des Arts Initiation Linogravure 2 Rue des Portes Chanac Tulle

INITIATION LINOGRAVURE avec Clara Audureau

durée 3h / à partir de 12 ans

tarifs 18€ adhérents / 24€ non adhérents .

2 Rue des Portes Chanac 2 Rue Portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

