La Cour des Arts Initiation Linogravure 2 Rue des Portes Chanac Tulle
La Cour des Arts Initiation Linogravure 2 Rue des Portes Chanac Tulle samedi 23 août 2025.
La Cour des Arts Initiation Linogravure
2 Rue des Portes Chanac 2 Rue Portes de Chanac Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-23
INITIATION LINOGRAVURE avec Clara Audureau
durée 3h / à partir de 12 ans
tarifs 18€ adhérents / 24€ non adhérents .
2 Rue des Portes Chanac 2 Rue Portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
English : La Cour des Arts Initiation Linogravure
German : La Cour des Arts Initiation Linogravure
Italiano :
Espanol : La Cour des Arts Initiation Linogravure
L’événement La Cour des Arts Initiation Linogravure Tulle a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze