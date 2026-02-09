La Cour des Arts Initiation peinture à l’huile Tulle
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Tarif : – –
2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Peindre une aurore boréale pour découvrir les fondus et le couleurs éclatantes de la peinture à l'huile.
Avec Morgane Floury-Bischoff
Matériel non fourni (sauf support)
A partir de 14 ans
30€ adhérent/48€ non adhérent
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37
