La Cour des Arts Initiation peinture à l’huile Tulle

La Cour des Arts Initiation peinture à l’huile

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Peindre une aurore boréale pour découvrir les fondus et le couleurs éclatantes de la peinture à l’huile.

Avec Morgane Floury-Bischoff

Matériel non fourni (sauf support)

A partir de 14 ans

30€ adhérent/48€ non adhérent .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

