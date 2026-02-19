La Cour des Arts Jeu de peintre avec Nataraj Tulle

La Cour des Arts Jeu de peintre avec Nataraj

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : 30 – 30 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À partir de 18 ans. Dans une atmosphère conviviale et créative, l’Atelier de Peintre est un espace où chacun peut librement explorer la peinture, sans attente de résultat, de consigne et de jugement. Sur inscription. Tarifs 30 € adhérents 48 € non adhérents. .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

