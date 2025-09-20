La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes La Cour des Arts Tulle

La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes La Cour des Arts Tulle samedi 20 septembre 2025.

La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cour des Arts ouvre ses portes. Venez visiter ce bâtiment typique du centre historique de Tulle avec son escalier à vis, sa cour intérieure, et découvrir les différents ateliers qui se cachent derrière ses murs. 10h00 11h00 Éveil en famille (à partir de 2 ans) 11h00 12h00 Poterie (à partir de 6 ans)

10h00 12h00 Démonstration de tournage et de modelage 10h00 12h00 Dessin (à partir de 12 ans)14h00 15h00 Arts plastiques (à partir de 6 ans) 15h00 16h00 Poterie (à partir de 6 ans) 14h00 16h00 Dessin aquarelle (à partir de 14 ans) 14h00 16h00 Peinture/gravure (à partir de 15 ans) 16h30 18h00 Dessin manga (à partir de 11 ans) 16h00 18h00 Démonstration et atelier peinture sur soie (à partir de 14 ans) 14h00 17h00 Démonstration de tournage

et de modelage. À 18H > APÉRO CONCERT (sous réserve des conditions météo) .

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

English : La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes

German : La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes

Italiano :

Espanol : La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes

L’événement La Cour des Arts Journées du patrimoine Journée Portes Ouvertes Tulle a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze