La cour des arts origami de Noël Tulle

La cour des arts origami de Noël

mercredi 24 décembre 2025

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

2025-12-24

Réalise des décoration de noël à partir de pliages de papier de couleurs, avec Clara Audureau
à partir de 6 ans
Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent
Inscription obligatoire   .

+33 5 44 40 97 37 

