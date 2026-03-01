La cour des Arts ouvre ses portes ! La Réorthe
La cour des Arts ouvre ses portes ! La Réorthe samedi 28 mars 2026.
La cour des Arts ouvre ses portes !
8 place Paul Guinet La Réorthe Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
[ NOUVEAU ] La cour des Arts ouvre ses portes ! Vous êtes conviés aux portes ouvertes de la Cour des Arts
Venez à la rencontre des artistes et découvrir les 4 nouveaux ateliers ouverts à partir du 1er avril 2026
• Sculpture avec Laurent Paolillo
• ✍️ Ecriture avec Marie Laure Dangles
• Théâtre (impro) avec Sylvie Gherardi
• Couture avec Isabelle Lailler
seront aussi présents
• ️ L’Atelier Réorthais Atelier d’Art
• Le studio Yoganat Yoga
• La classe du Ô Tricoter & papoter .
8 place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 81 52 accueil@lareorthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[ NEW ] Arts Court opens its doors! You are invited to the Cour des Arts open house
L’événement La cour des Arts ouvre ses portes ! La Réorthe a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud