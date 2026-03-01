La cour des Arts ouvre ses portes !

8 place Paul Guinet La Réorthe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

[ NOUVEAU ] La cour des Arts ouvre ses portes ! Vous êtes conviés aux portes ouvertes de la Cour des Arts

Venez à la rencontre des artistes et découvrir les 4 nouveaux ateliers ouverts à partir du 1er avril 2026

• Sculpture avec Laurent Paolillo

• ✍️ Ecriture avec Marie Laure Dangles

• Théâtre (impro) avec Sylvie Gherardi

• Couture avec Isabelle Lailler

seront aussi présents

• ️ L’Atelier Réorthais Atelier d’Art

• Le studio Yoganat Yoga

• La classe du Ô Tricoter & papoter .

8 place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 81 52 accueil@lareorthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[ NEW ] Arts Court opens its doors! You are invited to the Cour des Arts open house

L’événement La cour des Arts ouvre ses portes ! La Réorthe a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud