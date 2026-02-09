La Cour des Arts Reliure de carnet Tulle
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Découvrir le principe de la reliure Copte, concevoir une couverture cartonée et fabriquer son propre carnet à dessins.
Avec Clara Audureau
A partir de 14 ans
30€ adhérent/48€ non adhérent .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
