La cour des arts Sculpture de rennes Tulle

La cour des arts Sculpture de rennes

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Fabrique des petits rennes en volume (papier, carton, …), avec Sylvie Christophe

à partir de 6 ans

Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent

Réservation obligatoire .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

