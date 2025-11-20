La cour des arts Sculpture de rennes Tulle

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22

Fabrique des petits rennes en volume (papier, carton, …), avec Sylvie Christophe
à partir de 6 ans
Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent
Réservation obligatoire   .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 

