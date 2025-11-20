La cour des arts Sculpture de rennes Tulle
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Fabrique des petits rennes en volume (papier, carton, …), avec Sylvie Christophe
à partir de 6 ans
Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent
Réservation obligatoire .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37
