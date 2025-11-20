La cour des atrs théâtre d’ombres Tulle
La cour des atrs théâtre d’ombres Tulle mardi 30 décembre 2025.
La cour des atrs théâtre d’ombres
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Découvre la magie du théâtre d’ombre en fabricant et en animant un personnage en papier, avec Marie Delnaud
à partir de 5 ans (-6ans, être accompagné d’un proche)
Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent
Inscription obligatoire .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37
