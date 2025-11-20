La cour des atrs théâtre d’ombres Tulle

La cour des atrs théâtre d’ombres

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Découvre la magie du théâtre d’ombre en fabricant et en animant un personnage en papier, avec Marie Delnaud

à partir de 5 ans (-6ans, être accompagné d’un proche)

Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent

Inscription obligatoire .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

