La cour des atrs théâtre d’ombres Tulle

La cour des atrs théâtre d'ombres

La cour des atrs théâtre d’ombres Tulle mardi 30 décembre 2025.

La cour des atrs théâtre d’ombres

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-30

Découvre la magie du théâtre d’ombre en fabricant et en animant un personnage en papier, avec Marie Delnaud
à partir de 5 ans (-6ans, être accompagné d’un proche)
Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent
Inscription obligatoire   .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 

English : La cour des atrs théâtre d’ombres

German : La cour des atrs théâtre d’ombres

Italiano :

Espanol : La cour des atrs théâtre d’ombres

L’événement La cour des atrs théâtre d’ombres Tulle a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze