La Cour des contes conte policier interactif Paray-le-Monial

La Cour des contes conte policier interactif

Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-10

La bibliothèque municipale propose une exposition La Cour des Contes conte policier interactif .

Animation prêtée par la BDSL mêlant panneaux et réalité augmentée autour de l’univers des contes. Mais qui a tué Blanche Neige ? . Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous partez à la recherche des indices pour confondre le meurtrier… .

Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr

