La Cour des contes conte policier interactif Paray-le-Monial mardi 10 février 2026.
Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-21
2026-02-10
La bibliothèque municipale propose une exposition La Cour des Contes conte policier interactif .
Animation prêtée par la BDSL mêlant panneaux et réalité augmentée autour de l’univers des contes. Mais qui a tué Blanche Neige ? . Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous partez à la recherche des indices pour confondre le meurtrier… .
Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr
