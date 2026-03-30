La Cour des Contes jeu d’enquête interactif Rue du Dr Grézel Nantua
La Cour des Contes jeu d’enquête interactif Rue du Dr Grézel Nantua mercredi 8 avril 2026.
La Cour des Contes jeu d’enquête interactif
Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18
Blanche-Neige a été assassinée… A vous de trouver le coupable !
La Médiathèque vous donne rendez-vous pour un jeu d’enquête interactif La Cour des Contes . Profitez des vacances d’avril pour venir en famille ou entre ami et mener l’enquête.
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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr
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English :
Snow White has been murdered… It’s up to you to find the culprit!
The Médiathèque invites you to an interactive investigation game: La Cour des Contes . Take advantage of the April vacations to come along with your family or friends and investigate.
L’événement La Cour des Contes jeu d’enquête interactif Nantua a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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