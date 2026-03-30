La Cour des Contes jeu d’enquête interactif Rue du Dr Grézel Nantua

La Cour des Contes jeu d’enquête interactif

Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18

Blanche-Neige a été assassinée… A vous de trouver le coupable !

La Médiathèque vous donne rendez-vous pour un jeu d’enquête interactif La Cour des Contes . Profitez des vacances d’avril pour venir en famille ou entre ami et mener l’enquête.

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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr

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English :

Snow White has been murdered… It’s up to you to find the culprit!

The Médiathèque invites you to an interactive investigation game: La Cour des Contes . Take advantage of the April vacations to come along with your family or friends and investigate.

L’événement La Cour des Contes jeu d’enquête interactif Nantua a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey