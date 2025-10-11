La Cour des Contes Le chant du dragon Rives Dervoises

Domaine des 4 rivieres Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tout public

Conte & chant polyphonique (à partir de 8 ans), dans le cadre du Festival itinérant des arts du conte et du récit. .

Domaine des 4 rivieres Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 52 80

