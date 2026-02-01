La Cour des Jeux Médiathèque Clément Rosset Barneville-Carteret
La Cour des Jeux Médiathèque Clément Rosset Barneville-Carteret mercredi 18 février 2026.
La Cour des Jeux
Médiathèque Clément Rosset 3 Rue Jeanne Provost Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Venez jouer à la médiathèque de Barneville-Carteret. .
Médiathèque Clément Rosset 3 Rue Jeanne Provost Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 04 92 73 bcmedia@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Cour des Jeux
L’événement La Cour des Jeux Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin