Informations pratiques

Ergersheim

La Cour des Saveurs

5 rue de Wolxheim Ergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Le temps d’un week-end, le Domaine Koestel se transforme en un lieu de rencontres, de gourmandise et de convivialité au cœur d’Ergersheim.

Au programme

– Dégustation des vins et crémants du Domaine Koestel

– Bar à vins & cocktails signature

– Petite restauration

– Producteurs locaux et saveurs du terroir

– Artisans et créateurs passionnés

– Ambiance musicale

Le samedi soir, profitez d’une atmosphère chaleureuse au domaine pour un apéritif d’été entre amis ou en famille.

Le dimanche, prenez le temps de flâner, de rencontrer les exposants, de découvrir leurs savoir-faire et de partager un moment gourmand dans un cadre authentique.

Une invitation à vivre un week-end placé sous le signe de l’art de vivre alsacien, du partage et des belles découvertes. .

5 rue de Wolxheim Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 25 23 info@vins-koestel.com

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English :

L’événement La Cour des Saveurs Ergersheim a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig