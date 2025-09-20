La cour d’honneur accueille un concert de Piano Château de Chazotte Arlebosc

La cour d’honneur accueille un concert de Piano Château de Chazotte Arlebosc samedi 20 septembre 2025.

25 € / personne. Tarif famille

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Concert de Piano par François Mardirossian.

Château de Chazotte 260 chemin de Chazotte 07410 Arlebosc Arlebosc 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0698868422 Château du XVIème / XVIIème siècle inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parking possible sur place

Famille de Chazotte