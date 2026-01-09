La Cour Européenne des Droits de l’Homme face à la question de ses valeurs, conférence de Sébastien TOUZE Faculté de droit et de science politique Rennes Mercredi 4 février, 13h30 Ille-et-Vilaine

ouvert à tous

Les conférences de droit international de l’IDPSP

**Les conférences de droit international de l’IDPSP**

La Cour Européenne des Droits de l’Homme face à la question de ses valeurs, Conférence de Sébastien TOUZE, Professeur de droit public à l’Université Paris Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation René Cassin/Institut international des droits de l’homme.

4 février 2026

13h30 – 15h30

Amphi 1, Faculté de droit et de science politique, Rennes

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T15:30:00.000+01:00

1



Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

