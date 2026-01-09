La Cour Européenne des Droits de l’Homme face à la question de ses valeurs, conférence de Sébastien TOUZE Faculté de droit et de science politique Rennes
**Les conférences de droit international de l’IDPSP**
La Cour Européenne des Droits de l’Homme face à la question de ses valeurs, Conférence de Sébastien TOUZE, Professeur de droit public à l’Université Paris Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation René Cassin/Institut international des droits de l’homme.
4 février 2026
13h30 – 15h30
Amphi 1, Faculté de droit et de science politique, Rennes
Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine