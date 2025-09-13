LA COUR I Casa do Povo · Carte Blanche I Graziela Kunsch La Maison des Métallos Paris

LA COUR I Casa do Povo · Carte Blanche I Graziela Kunsch La Maison des Métallos Paris samedi 13 septembre 2025.

Installé dans la salle 2 et la cour extérieure de la Maison des Métallos, il propose aux bébés et jeunes enfants un environnement d’exploration libre, où les adultes observent sans intervenir. Ce dispositif inversant les rapports traditionnels entre adultes et enfants invite à repenser les notions de mouvement, d’autonomie et d’attention dans les premières expériences relationnelles.

La Cour des petits-parents est un espace de jeu et de soin pour enfants et parents imaginé par l’artiste et éducatrice Graziela Kunsch, en lien avec la pédagogie d’Emmi Pikler et les expérimentations d’Ute Strub avec le sable.

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

Côté intérieur de 0 à 15 mois, côté extérieur de 0 à 4 ans

Tout public.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.festival-automne.com/fr/edition-2025/graziela-kunsch-casa-do-povo-i-la-cour +33153451717 billetterie@festival-automne.com https://www.facebook.com/festivalautomne/ https://www.facebook.com/festivalautomne/