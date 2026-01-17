La Cour Pénale Internationale : missions, bilan et perspectives, conférence de Juan Fransisco Escudero Espinosa Faculté de droit et de science politique Rennes Vendredi 23 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine

ouvert à tous

Les conférences de droit international de l’IDPSP

**La Cour Pénale Internationale : missions, bilan et perspectives**, conférence de Juan Fransisco Escudero Espinosa, Professeur à l’Université du Léon (Espagne).

23 janvier 2026

14 heures à 16 heures

**Salle 505, Faculté de droit et de science politique, Rennes**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T16:00:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



