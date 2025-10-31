La Courgeus Géus-d’Arzacq

Stade de foot Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques

Course ou marche non chronométrées mais frissons garantis ! Découvrez ce qui se cache dans l’obscurité ! La nuit s’installe, et l’inconnu s’approche… La Courgeus, la course où les bois deviennent le théâtre d’une aventure unique. Buvette et soupe d’Halloween. Venez déguisés ! Inscription sur HelloAsso. .

Stade de foot Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 95 66 20

