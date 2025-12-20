La Cours des Arts Exposition Deux nuancesde Bleu Vitrine du Point G Tulle

La Cours des Arts Exposition Deux nuancesde Bleu

Vitrine du Point G Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-31

2026-01-10

Jean-Pierre Charbonnel présente deux photographies qui évoquent volontairement deux visions très opposées.

La première se situe dans une ambiance onirique, délibérément floue grâce à une pause longue, où seul l’horizon lointain semble un peu réel tandis que les vagues s’alanguissent sans que l’on ne visualise le mouvement du rouleau déferlant. Elle est dans une dominante plutôt pastel et douce, ce qui contribue à son caractère de rêverie. La seconde, bien que très abstraite, est beaucoup plus acérée, très contrastée, quasiment bicolore en bleu et blanc et donne l’impression que chaque gouttelette doit être caractérisée, visible dans son ascension vers un ciel au bleu profond coupé par quelques nuages blancs, ou retombant dans l’impossibilité de monter assez haut pour atteindre l’inaccessible. Le mouvement est volontairement figé par une vitesse d’exposition élevée. .

Vitrine du Point G Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

