La Cours des Arts modelage Tulle mardi 19 août 2025.
La Cours des Arts modelage
2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze
Début : 2025-08-19 09:30:00
fin : 2025-08-22 12:00:00
2025-08-19
MODELAGE avec Béatrice Chastagnol à partir de 16 ans tarifs (4 jours) 240€ adhérent / 384€ non adhérent .
2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org
