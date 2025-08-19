La Cours des Arts modelage Tulle

MODELAGE avec Béatrice Chastagnol à partir de 16 ans tarifs (4 jours) 240€ adhérent / 384€ non adhérent .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

