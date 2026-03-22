LA COURSE À L’ÉCHALOTTE … EN ESCALADE ENTRE CIEL ET TERRE SALLE D’ESCALADE Labroquère

LA COURSE À L’ÉCHALOTTE … EN ESCALADE

ENTRE CIEL ET TERRE SALLE D’ESCALADE 7 Rue Armand Ribet Labroquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Compétition d’escalade ouverte à tous dès les U19, licenciés ou non. 6 heures pour enchaîner un maximum de voies, puis une voie ultime pour départager les finalistes. Briefing à 9h30, départ à 10h.

La Course à l’Échalote revient pour une 4ème édition, un rendez-vous désormais bien ancré dans le calendrier régional de l’escalade. Nouveauté cette année l’événement intègre le circuit GET adulte mis en place par le Comité Territorial 31-32, lui donnant ainsi une portée encore plus officielle.

La formule reste celle qui a fait le succès des éditions précédentes. Les grimpeurs sont conviés au briefing sécurité à 9h30, avant le coup d’envoi de la compétition à 10h. Pendant 6 heures, chaque participant est libre d’enchaîner un maximum de voies à son rythme — toutes rapportent le même nombre de points, ce qui place l’endurance et la stratégie au cœur du jeu autant que la technique pure. La majorité des voies se parcourt en moulinette, à l’exception des dévers les plus prononcés qui se font en tête.

À 16h, le classement désigne les trois meilleures femmes et les trois meilleurs hommes, qui s’affrontent alors sur une voie ultime pour décrocher la victoire. Une finale courte mais intense, qui promet chaque année son lot de suspense.

La compétition est ouverte à tous à partir de la catégorie U19, que l’on soit licencié ou non. Les non-licenciés auront simplement la possibilité de souscrire une licence à la journée sur place, au tarif de 5€. Les inscriptions sont d’ores et déjà disponibles en ligne. .

ENTRE CIEL ET TERRE SALLE D’ESCALADE 7 Rue Armand Ribet Labroquère 31510 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Climbing competition open to everyone from U19 upwards, licensed or not. 6 hours to complete as many routes as possible, followed by a final route to decide between the finalists. Briefing at 9:30 am, departure at 10 am.

L’événement LA COURSE À L’ÉCHALOTTE … EN ESCALADE Labroquère a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE