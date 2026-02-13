La course aux graines, Pôle Culturel et Scientifique, Alès

La course aux graines Mercredi 4 mars, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique Gard

Gratuit. Inscription conseillée au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Début : 2026-03-04T14:00:00+01:00 – 2026-03-04T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T14:00:00+01:00 – 2026-03-04T16:30:00+01:00

Partez pour une aventure ludique au cœur du monde des graines !

Au travers des jeux en autonomie, devenez explorateurs et partez à la découverte des petites merveilles de la nature. Observez leurs formes étonnantes, devinez à quelles plantes elles appartiennent et découvrez leurs secrets pour voyager et leur impact sur votre alimentation.

Pour compléter cette animation, n’hésitez pas à visiter l’exposition « Graines d’avenir » à Biosphera !

Pôle Culturel et Scientifique 155 rue du faubourg de Rochebelle 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]

jeux en autonomie sur les graines graine alimentation

