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AGENDA · Macau

La course de l’Artichaut Macau

samedi 14 novembre 2026 · Macau

La course de l’Artichaut Macau

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Ville
33460 Macau
Département
Gironde
Tarif

Macau

La course de l’Artichaut

Macau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

La Course de l’Artichaut à Macau (Gironde) est une épreuve sportive et conviviale organisée par la Jeunesse Macaudaise Athlétisme.

INSCRIPTIONS
Inscriptions Internet jusqu’au mercredi 11 novembre 2026 à 20h sur www.protiming.fr.

RETRAIT DES DOSSARDS
Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026 de 11h30 à 18h30 au magasin Run In Médoc, 22 rue du Général de Gaulle, 33290 Ludon-Médoc.
Samedi 14 novembre 2026 sur place, au plus tard 30 minutes avant le départ de la course.   .

Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 76 59  coursedelartichaut@gmail.com

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English : La course de l’Artichaut

L’événement La course de l’Artichaut Macau a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme