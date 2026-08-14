La course de l’Artichaut Macau
samedi 14 novembre 2026 · Macau
Informations pratiques
Macau
La course de l’Artichaut
Macau Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
La Course de l’Artichaut à Macau (Gironde) est une épreuve sportive et conviviale organisée par la Jeunesse Macaudaise Athlétisme.
INSCRIPTIONS
Inscriptions Internet jusqu’au mercredi 11 novembre 2026 à 20h sur www.protiming.fr.
RETRAIT DES DOSSARDS
Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026 de 11h30 à 18h30 au magasin Run In Médoc, 22 rue du Général de Gaulle, 33290 Ludon-Médoc.
Samedi 14 novembre 2026 sur place, au plus tard 30 minutes avant le départ de la course. .
Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 76 59 coursedelartichaut@gmail.com
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English : La course de l’Artichaut
L’événement La course de l’Artichaut Macau a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme