Informations pratiques

Macau

La course de l’Artichaut

Macau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

La Course de l’Artichaut à Macau (Gironde) est une épreuve sportive et conviviale organisée par la Jeunesse Macaudaise Athlétisme.

INSCRIPTIONS

Inscriptions Internet jusqu’au mercredi 11 novembre 2026 à 20h sur www.protiming.fr.

RETRAIT DES DOSSARDS

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026 de 11h30 à 18h30 au magasin Run In Médoc, 22 rue du Général de Gaulle, 33290 Ludon-Médoc.

Samedi 14 novembre 2026 sur place, au plus tard 30 minutes avant le départ de la course. .

Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 76 59 coursedelartichaut@gmail.com

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English : La course de l’Artichaut

L’événement La course de l’Artichaut Macau a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme