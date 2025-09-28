La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc

La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc dimanche 28 septembre 2025.

Enceinte sportive de Pinet et Parc des Prés de Lyon La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 13 – 13 – 19 Eur

Début : 2025-09-28 07:00:00

fin : 2025-09-28 13:00:00

2025-09-28

Deux parcours sont proposés

> Petit parcours de 13 km (dès 16 ans)

> Grand parcours de 20 km (dès 18 ans), qui emprunte la montée de l’Escargot à Montgueux.



L’événement est accessible aux adultes, aux jeunes à partir de 16 ans, ainsi qu’aux adhérents de l’association, sous réserve d’inscription préalable. .

Enceinte sportive de Pinet et Parc des Prés de Lyon La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

