La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc
Enceinte sportive de Pinet et Parc des Prés de Lyon La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 13 – 13 – 19 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 13:00:00
2025-09-28
Deux parcours sont proposés
> Petit parcours de 13 km (dès 16 ans)
> Grand parcours de 20 km (dès 18 ans), qui emprunte la montée de l’Escargot à Montgueux.
L’événement est accessible aux adultes, aux jeunes à partir de 16 ans, ainsi qu’aux adhérents de l’association, sous réserve d’inscription préalable. .
Enceinte sportive de Pinet et Parc des Prés de Lyon La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est
