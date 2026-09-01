Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

La Course de l’Escargot

Départ : route de Grange l’Evêque La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les participants pourront choisir entre deux parcours :

> un parcours de 13,3 km, accessible dès 16 ans ;

> un parcours de 19,7 km, réservé aux adultes.



Que vous soyez coureur régulier ou amateur de défi sportif, rendez-vous pour partager un moment convivial autour de la course à pied.



Inscriptions en ligne sur le-sportif.com. .

Départ : route de Grange l’Evêque La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

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English :

L’événement La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne