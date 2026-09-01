La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc
dimanche 27 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
La Course de l’Escargot
Départ : route de Grange l’Evêque La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 14 – 14 – 14 Eur
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Les participants pourront choisir entre deux parcours :
> un parcours de 13,3 km, accessible dès 16 ans ;
> un parcours de 19,7 km, réservé aux adultes.
Que vous soyez coureur régulier ou amateur de défi sportif, rendez-vous pour partager un moment convivial autour de la course à pied.
Inscriptions en ligne sur le-sportif.com. .
Départ : route de Grange l’Evêque La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est
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English :
L’événement La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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