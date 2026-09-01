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AGENDA · La Chapelle-Saint-Luc

La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc

dimanche 27 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc

La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Départ : route de Grange l'Evêque
Ville
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Département
Aube
Tarif
14 14 14 Tarif de base - plein tarif

La Chapelle-Saint-Luc

La Course de l’Escargot

Départ : route de Grange l’Evêque La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Les participants pourront choisir entre deux parcours :
> un parcours de 13,3 km, accessible dès 16 ans ;
> un parcours de 19,7 km, réservé aux adultes.

Que vous soyez coureur régulier ou amateur de défi sportif, rendez-vous pour partager un moment convivial autour de la course à pied.

Inscriptions en ligne sur le-sportif.com.   .

Départ : route de Grange l’Evêque La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est  

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English :

L’événement La Course de l’Escargot La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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