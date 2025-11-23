LA COURSE DE NOËL 2025

Place de la Madeleine Béziers Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

8 km à parcourir en courant ou en marchant dans une ambiance festive. Inscription gratuite dès 8 ans sur ATS Sport.

Rejoignez la joyeuse troupe des lutins coureurs pour une soirée magique au cœur de Béziers !

Un parcours de 8 km à parcourir en courant ou en marchant, dans une ambiance festive et lumineuse.

Au programme

échauffement collectif animé,

banda festive,

présence du Père Noël,

distribution de chocolats aux enfants

tombola gratuite pour les participants.

Inscription gratuite dès 8 ans sur le site ATS Sport.

T-shirt et bonnet offerts aux 1 500 premiers inscrits. Retrait possible en magasin ou sur place avant le départ.

Le parcours se déroulant de nuit, le port d’une lampe frontale est vivement conseillé. .

English :

8 km to run or walk in a festive atmosphere. Free registration from age 8 on ATS Sport.

German :

8 km, die Sie in einer festlichen Atmosphäre laufend oder wandernd zurücklegen können. Kostenlose Anmeldung ab 8 Jahren bei ATS Sport.

Italiano :

8 km da correre o camminare in un’atmosfera di festa. Iscrizione gratuita a partire dagli 8 anni su ATS Sport.

Espanol :

8 km para correr o caminar en un ambiente festivo. Inscripción gratuita a partir de 8 años en ATS Sport.

L’événement LA COURSE DE NOËL 2025 Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE