La course de Ser’nan Saint-Renan

La course de Ser’nan
2 rue des écoles Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-09-28 09:00:00
Participez à la toute première course sur route de Saint Renan ! (Ser’nan pour les gens du coin)
Organisée par l’Apel de l’école Notre Dame de Liesse de Saint Renan.
3 parcours enfants 200 m, 500 m et 1000 m
2 parcours adultes 5 km et 10 km
Les inscriptions sont ouvertes sur le site Klikego
Venez déguisés, récompense pour le plus beau déguisement ! .
2 rue des écoles Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
