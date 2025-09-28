La course de Ser’nan Saint-Renan

La course de Ser’nan Saint-Renan dimanche 28 septembre 2025.

La course de Ser’nan

2 rue des écoles Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Participez à la toute première course sur route de Saint Renan ! (Ser’nan pour les gens du coin)

Organisée par l’Apel de l’école Notre Dame de Liesse de Saint Renan.

3 parcours enfants 200 m, 500 m et 1000 m

2 parcours adultes 5 km et 10 km

Les inscriptions sont ouvertes sur le site Klikego

Venez déguisés, récompense pour le plus beau déguisement ! .

2 rue des écoles Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La course de Ser’nan Saint-Renan a été mis à jour le 2025-08-29 par OT IROISE BRETAGNE