Informations pratiques

Vendays-Montalivet

La Course des 3 Sentiers

Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

L’office du tourisme de Vendays-Montalivet vous informe !

La Course des 3 Sentiers : entre Océan et Forêt à Vendays-Montalivet !

Préparez vos baskets et venez respirer le grand air ! Que vous soyez un coureur chevronné à la recherche d’un nouveau défi, un amateur de course nature ou un jeune champion en herbe, la Course des 3 Sentiers vous attend pour une aventure sportive unique au cœur de nos plus beaux paysages.

Cette couse est adaptée aux enfants (1km) et il est également proposé une course de 6 km et 15 km !

Uniquement sur réservation en ligne, plus d’informations sur Les3sentiers.fr .

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La Course des 3 Sentiers

L’événement La Course des 3 Sentiers Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vendays-Montalivet