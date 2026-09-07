La Course des 3 Sentiers Vendays-Montalivet
dimanche 25 octobre 2026 · Vendays-Montalivet
Informations pratiques
Vendays-Montalivet
La Course des 3 Sentiers
Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
L’office du tourisme de Vendays-Montalivet vous informe !
La Course des 3 Sentiers : entre Océan et Forêt à Vendays-Montalivet !
Préparez vos baskets et venez respirer le grand air ! Que vous soyez un coureur chevronné à la recherche d’un nouveau défi, un amateur de course nature ou un jeune champion en herbe, la Course des 3 Sentiers vous attend pour une aventure sportive unique au cœur de nos plus beaux paysages.
Cette couse est adaptée aux enfants (1km) et il est également proposé une course de 6 km et 15 km !
Uniquement sur réservation en ligne, plus d’informations sur Les3sentiers.fr .
Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : La Course des 3 Sentiers
L’événement La Course des 3 Sentiers Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vendays-Montalivet