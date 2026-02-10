La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026 Beauvais
La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026 Beauvais jeudi 9 avril 2026.
La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026
Place Jeanne Hachette Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 13:30:00
fin : 2026-04-09 17:00:00
Date(s) :
2026-04-09
La Course des Garçons de Café de l’Oise est un événement unique dédié au secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants), qui met en avant l’agilité, le savoir-faire et la rapidité des professionnels du service.
Cet évènement est ouvert aux inscriptions pour les professionnels et les apprentis ou élèves en école hôtelière.
Organisée par l’UMIH60 en partenariat avec la Ville de Beauvais, le Département de l’Oise et des partenaires privés comme France Boissons, cette course combine compétition, convivialité et spectacle pour le public.
Date 9 avril
Départ 14h30
Lieu Place Jeanne Hachette
Contact Julia DIAZ umih60.gala@gmail.com
Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 88 86 38 66 umih60.gala@gmail.com
English :
The Course des Garçons de Café de l’Oise is a unique event dedicated to the CHRD (cafés, hotels, restaurants) sector, showcasing the agility, know-how and speed of service professionals.
The event is open to registration for professionals and apprentices or students at hotel management schools.
Organized by UMIH60 in partnership with the City of Beauvais, the Département de l’Oise and private partners such as France Boissons, the race combines competition, conviviality and entertainment for the public.
Date: April 9th
Start: 2.30pm
Place: Place Jeanne Hachette
Contact: Julia DIAZ umih60.gala@gmail.com
L’événement La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis