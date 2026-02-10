La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026 Beauvais

La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 13:30:00

fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09

La Course des Garçons de Café de l’Oise est un événement unique dédié au secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants), qui met en avant l’agilité, le savoir-faire et la rapidité des professionnels du service.

Cet évènement est ouvert aux inscriptions pour les professionnels et les apprentis ou élèves en école hôtelière.

Organisée par l’UMIH60 en partenariat avec la Ville de Beauvais, le Département de l’Oise et des partenaires privés comme France Boissons, cette course combine compétition, convivialité et spectacle pour le public.

Date 9 avril

Départ 14h30

Lieu Place Jeanne Hachette

Contact Julia DIAZ umih60.gala@gmail.com

La Course des Garçons de Café de l’Oise est un événement unique dédié au secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants), qui met en avant l’agilité, le savoir-faire et la rapidité des professionnels du service.

Cet évènement est ouvert aux inscriptions pour les professionnels et les apprentis ou élèves en école hôtelière.

Organisée par l’UMIH60 en partenariat avec la Ville de Beauvais, le Département de l’Oise et des partenaires privés comme France Boissons, cette course combine compétition, convivialité et spectacle pour le public.

Date 9 avril

Départ 14h30

Lieu Place Jeanne Hachette

Contact Julia DIAZ umih60.gala@gmail.com .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 88 86 38 66 umih60.gala@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Course des Garçons de Café de l’Oise is a unique event dedicated to the CHRD (cafés, hotels, restaurants) sector, showcasing the agility, know-how and speed of service professionals.

The event is open to registration for professionals and apprentices or students at hotel management schools.

Organized by UMIH60 in partnership with the City of Beauvais, the Département de l’Oise and private partners such as France Boissons, the race combines competition, conviviality and entertainment for the public.

Date: April 9th

Start: 2.30pm

Place: Place Jeanne Hachette

Contact: Julia DIAZ umih60.gala@gmail.com

L’événement La Course des Garçons de Café de l’Oise 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis