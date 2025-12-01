La Course des Loups en Liberté Groupe Scolaire Montauville
La Course des Loups en Liberté Groupe Scolaire Montauville dimanche 28 décembre 2025.
La Course des Loups en Liberté
Groupe Scolaire 170 rue du Bois le Prêtre Montauville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-28 09:45:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Entre deux repas de fête, partagez un moment sportif en famille et courrez ensemble pour finir l’année du bon pied !
La course des Loups en Liberté est de retour en 2025 avec un parcours nature de 12 km.
Deux courses enfants sont également au programme !
Programme
9h45 Course nature 12KM
10h Course enfants (2015/2016)
10h10 Course enfants (2019/2018/2017)Tout public
3 .
Groupe Scolaire 170 rue du Bois le Prêtre Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 90 56 79 pam.athletisme@gmail.com
English :
Between two festive meals, share a sporty moment with your family and run together to end the year on the right foot!
The Loups en Liberté race is back in 2025 with a 12 km nature trail.
Two children’s races are also on the program!
Program
9:45 am: 12KM nature race
10am: Children’s race (2015/2016)
10:10 am: Children’s race (2019/2018/2017)
L’événement La Course des Loups en Liberté Montauville a été mis à jour le 2025-12-02 par OT PONT A MOUSSON