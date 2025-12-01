La Course des Loups en Liberté Groupe Scolaire Montauville

La Course des Loups en Liberté

Groupe Scolaire 170 rue du Bois le Prêtre Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-28 09:45:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Entre deux repas de fête, partagez un moment sportif en famille et courrez ensemble pour finir l’année du bon pied !

La course des Loups en Liberté est de retour en 2025 avec un parcours nature de 12 km.

Deux courses enfants sont également au programme !

Programme

9h45 Course nature 12KM

10h Course enfants (2015/2016)

10h10 Course enfants (2019/2018/2017)Tout public

3 .

Groupe Scolaire 170 rue du Bois le Prêtre Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 90 56 79 pam.athletisme@gmail.com

English :

Between two festive meals, share a sporty moment with your family and run together to end the year on the right foot!

The Loups en Liberté race is back in 2025 with a 12 km nature trail.

Two children’s races are also on the program!

Program

9:45 am: 12KM nature race

10am: Children’s race (2015/2016)

10:10 am: Children’s race (2019/2018/2017)

L’événement La Course des Loups en Liberté Montauville a été mis à jour le 2025-12-02 par OT PONT A MOUSSON