LA COURSE DES LUMIÈRES Toulouse

LA COURSE DES LUMIÈRES Toulouse samedi 22 novembre 2025.

LA COURSE DES LUMIÈRES

CENTRE-VILLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 34 – 34 – EUR

34

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Devenez un porteur de lumières et éclairez la nuit pour tous les malades.

En marchant ou en courant, vous éclairez la nuit contre le cancer et pour tous les malades, munis d’un objet lumineux. Au programme, un magnifique moment de partage et de convivialité seul, en famille ou entre collègues.

Vous avez le choix entre la course de 8km et la marche de 4km.

Participer à la Course des Lumières, c’est :

– Un soutien financier à notre partenaire, la Fondation Toulouse Cancer Santé

– Une soirée et une ambiance inoubliable.

– Un kit participant incluant un dossard et un objet lumineux.

Rejoignez les porteurs de lumières et inscrivez-vous !

CENTRE-VILLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hello@coursedeslumieres.com

English :

Become a bearer of light and light up the night for all the sick.

German :

Werden Sie ein Lichtträger und erhellen Sie die Nacht für alle Kranken.

Italiano :

Diventa portatore di luce e illumina la notte per tutti i malati.

Espanol :

Conviértete en portador de luz e ilumina la noche para todos los enfermos.

