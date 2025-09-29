La course des Patrons by les Platales ! Quiberon
La course des Patrons by les Platales ! Quiberon lundi 29 septembre 2025.
La course des Patrons by les Platales !
Port Haliguen Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29 16:00:00
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
Préparez-vous pour la première édition de la Course des Patrons by Les Platales !
Le 29 septembre prochain, venez vous éclater sur les pavés de Port Haliguen à 16h !
Que vous soyez chevronné ou simplement là pour passer un bon moment, notre parcours allégé est conçu pour être fun et accessible à tous !
Pourquoi participer ?
– Un moment convivial pour challenger vos collègues !
– Prouve à ton équipe, que tu ne fait pas que la compta mais que tu gère encore le Platale !
– Une excellente occasion de se retrouver en fin de saison!
Inscriptions Ne manquez pas votre chance de participer ! Inscrivez-vous dès maintenant par ici
https://my.weezevent.com/course-des-patrons-by-les-platales
Prêts à relever le défi ? On vous attend nombreux pour faire de cet événement un moment inoubliable !
Let’s go les patrons ! .
Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La course des Patrons by les Platales ! Quiberon a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon