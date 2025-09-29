La course des Patrons by les Platales ! Quiberon

Port Haliguen Quiberon Morbihan

Début : 2025-09-29 16:00:00

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Préparez-vous pour la première édition de la Course des Patrons by Les Platales !

Le 29 septembre prochain, venez vous éclater sur les pavés de Port Haliguen à 16h !

Que vous soyez chevronné ou simplement là pour passer un bon moment, notre parcours allégé est conçu pour être fun et accessible à tous !

Pourquoi participer ?

– Un moment convivial pour challenger vos collègues !

– Prouve à ton équipe, que tu ne fait pas que la compta mais que tu gère encore le Platale !

– Une excellente occasion de se retrouver en fin de saison!

Inscriptions Ne manquez pas votre chance de participer ! Inscrivez-vous dès maintenant par ici

https://my.weezevent.com/course-des-patrons-by-les-platales

Prêts à relever le défi ? On vous attend nombreux pour faire de cet événement un moment inoubliable !

Let’s go les patrons ! .

Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

