La course des Pères Noël Cissac-Médoc
La course des Pères Noël Cissac-Médoc samedi 13 décembre 2025.
La course des Pères Noël
Parc de la Mairie Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 14.3 – 14.3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ici c’est Cissac organise son marché de Noël et sa course des Pères Noël.
Au programme marche 5 et 10km à partir de 14h30 ; course adultes 10 km et enfants 750m et 1500m à 15h30 (sur réservation) ; marché de créateurs ; fête foraine ; soirée festive avec DJ (sur réservation). .
Parc de la Mairie Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18 icicestcissacmedoc@gmail.com
