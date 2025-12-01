La course des Pères Noël Cissac-Médoc

samedi 13 décembre 2025.

La course des Pères Noël

Parc de la Mairie Cissac-Médoc Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Ici c’est Cissac organise son marché de Noël et sa course des Pères Noël.

Au programme marche 5 et 10km à partir de 14h30 ; course adultes 10 km et enfants 750m et 1500m à 15h30 (sur réservation) ; marché de créateurs ; fête foraine ; soirée festive avec DJ (sur réservation). .

Parc de la Mairie Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18 icicestcissacmedoc@gmail.com

