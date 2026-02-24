La course d’orientation des Schtroumpfs en nocturne collège saint rémi Tinchebray-Bocage

La course d’orientation des Schtroumpfs en nocturne

L’événement se déroulera dans le centre du bourg de Tinchebray et ses alentours, notamment autour du plan d’eau et de différents chemins traversant champs et espaces naturels. Plus qu’une compétition, l’organisation privilégie une approche conviviale un classement par catégorie sera proposé, mais l’objectif principal reste le plaisir du jeu et de la découverte.

– La Rand’O de la Schtroumpfette parcours découverte entre 5 et 7 km, accessible dès 7 ans en présence d’un adulte, tarif 5 €.

– L’Orient’Schtroumpf de Gargamel parcours intermédiaire de 8 à 10 km, accessible à partir de 11 ans accompagné d’un adulte, tarif 6 €.

– La course d’orientation du Grand Schtroumpf parcours plus sportif entre 12 et 14 km, accessible à partir de 13 ans avec un adulte, tarif 7 €.

Selon le parcours choisi, un repas pourra être réservé en option au tarif de 10 €. Chaque circuit proposera des balises à trouver, des jeux et des épreuves surprises. Le but sera de créer l’itinéraire le plus efficace pour découvrir toutes les balises en un minimum de temps.

Le premier départ sera donné à 19 h depuis le collège Saint-Rémi. Les départs s’échelonneront sur environ une heure et demie, pour une durée de parcours estimée à 50 minutes en moyenne et un temps maximum fixé à 2 h 30.

Les équipes devront être composées de deux à trois personnes. Pour des raisons de sécurité, certains équipements seront obligatoires une lampe frontale par participant, un gilet réfléchissant, une tenue sportive adaptée et un téléphone portable par équipe.

Dans l’esprit Schtroumpf , il est vivement recommandé de porter une touche de bleu, en clin d’œil aux t-shirts utilisés par l’association sportive du collège. .

collège saint rémi 9 Bd du Midi Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 2 33 66 60 76 asdesrhodos@gmail.com

