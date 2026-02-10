La course du Coeur Place de la Mairie Bourg-Saint-Maurice

La course du Coeur

Place de la Mairie Place Marcel Gaimard Bourg-Saint-Maurice Savoie

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

La Course du Cœur, c’est une course à pied avec pour objectif la sensibilisation au don d’organes. Après un ravitaillement à Bourg-Saint-Maurice, l’arrivée de la Course du Cœur est aux Arcs le dimanche 29 mars 2026 au cœur de la station de ski des Arcs.

Place de la Mairie Place Marcel Gaimard Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 12 57 contact@lesarcs.com

English : La course du Coeur

The Course du Cœur is a foot race designed to raise awareness of organ donation. After a refuelling stop in Bourg-Saint-Maurice, the finish of the Course du Cœur is in Les Arcs on Sunday March 29, 2026, in the heart of the Les Arcs ski resort.

