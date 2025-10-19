La Course du dodo, une course parisienne parent-enfant Parc Montsouris Paris

La Course du dodo, une course parisienne parent-enfant Parc Montsouris Paris dimanche 19 octobre 2025.

La Course du Dodo a ouvert ses inscriptions pour l’édition 2025, prévue le 19 octobre. Les parcours sont à réaliser à l’intérieur du Parc Montsouris.

8h45 : 1,4 km à faire en courant ou en marchant (dès 5 ans) seul ou en famille !

9h30 : 6,5 km à faire en courant à l’intérieur du Parc Montsouris, 3 tours à effectuer

(à partir de 14 ans).

La Course du Dodo revient pour une nouvelle édition dans le parc Montsouris (14e)!

de 09h00 à 12h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

https://www.courirpourleplaisir.fr/Page6_2.php