La Course Forest Ferrière-sur-Beaulieu
La Course Forest Ferrière-sur-Beaulieu samedi 18 avril 2026.
La Course Forest
Route Forestière de Georges d’Amboise Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 31 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 14:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Sport Santé Genillé organise la 3ème édition de sa Course Forest 100% nature au cœur de la Forêt domaniale !
Sur inscription ; retrait des dossards sur place et jusqu’à 30 min avant le départ de chaque course.
Retrait des dossards sur place et jusqu’à 30 min avant le départ de chaque course. 5 .
Route Forestière de Georges d’Amboise Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 24 47 49 sportsantegenille@gmail.com
English :
The Sport Santé Genillé association organizes the 3rd edition of its Course Forest 100% nature in the heart of the Forêt domaniale!
Registration required; bibs available on site until 30 min before the start of each race.
L’événement La Course Forest Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire