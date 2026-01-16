La Course Forest

Route Forestière de Georges d’Amboise Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 31 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 14:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Sport Santé Genillé organise la 3ème édition de sa Course Forest 100% nature au cœur de la Forêt domaniale !

Sur inscription ; retrait des dossards sur place et jusqu’à 30 min avant le départ de chaque course.

L’association Sport Santé Genillé organise la 3ème édition de sa Course Forest 100% nature au cœur de la Forêt domaniale !

Retrait des dossards sur place et jusqu’à 30 min avant le départ de chaque course. 5 .

Route Forestière de Georges d’Amboise Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 24 47 49 sportsantegenille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sport Santé Genillé association organizes the 3rd edition of its Course Forest 100% nature in the heart of the Forêt domaniale!

Registration required; bibs available on site until 30 min before the start of each race.

L’événement La Course Forest Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire