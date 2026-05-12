Dancevoir

La course nature de Boudreville Dancevoir

Boudreville Dancevoir Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Pour la 4ème année consécutive, la course nature de Boudreville et Dancevoir revient en force ! Entre la Haute-Marne et la Côte-d’Or, deux charmants villages se nichent au cœur du Parc national des Forêts.

Que vous soyez plutot course ou randonneur dans l’âme, il y aura forcément un parcours pour vous

3 distances prévues Trail 5km, trail 16km, randonnée 13km.

La course se déroulera entre 90 et 99% sur des chemins, et surtout une ambiance chaleureuse !

Départ des courses à 10h.

Inscription sur place ou en ligne (QRcode Affiche)

Restauration à l’arrivée. .

Boudreville Dancevoir 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 62 37 60 les5pasdeboudreville@gmail.com

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English :

L’événement La course nature de Boudreville Dancevoir Dancevoir a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne