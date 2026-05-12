La course nature de Boudreville Dancevoir Dancevoir
La course nature de Boudreville Dancevoir Dancevoir dimanche 28 juin 2026.
Dancevoir
La course nature de Boudreville Dancevoir
Boudreville Dancevoir Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
Pour la 4ème année consécutive, la course nature de Boudreville et Dancevoir revient en force ! Entre la Haute-Marne et la Côte-d’Or, deux charmants villages se nichent au cœur du Parc national des Forêts.
Que vous soyez plutot course ou randonneur dans l’âme, il y aura forcément un parcours pour vous
3 distances prévues Trail 5km, trail 16km, randonnée 13km.
La course se déroulera entre 90 et 99% sur des chemins, et surtout une ambiance chaleureuse !
Départ des courses à 10h.
Inscription sur place ou en ligne (QRcode Affiche)
Restauration à l’arrivée. .
Boudreville Dancevoir 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 62 37 60 les5pasdeboudreville@gmail.com
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English :
L’événement La course nature de Boudreville Dancevoir Dancevoir a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne