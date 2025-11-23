LA COURSTACHE Montpellier

LA COURSTACHE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Montpellier remet ses baskets pour une cause solidaire avec le retour de La Courstache, la course emblématique de la lutte contre les cancers masculins.

4 ou 8 km pour sensibiliser

Prostate, testicules ces cancers touchent chaque année des milliers d’hommes en France. La Courstache veut briser les tabous, encourager le dépistage et rappeler que la prévention sauve des vies.

Une journée festive et engagée

Course, marche, déguisements, moustaches, animations, stands de prévention et témoignages… l’ambiance sera à la fois conviviale et porteuse de sens.

Un événement solidaire

1 400 participants l’an dernier

Fonds reversés à la recherche scientifique en 2025, au profit de l’Institut des Biomolécules Max Mousseron de Montpellier

Infos pratiques

Centre historique de Montpellier départ à 10h, Place de la Comédie

20 € 15 € pour les étudiants

Inscriptions ouvertes .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Montpellier puts its sneakers back on for a cause of solidarity with the return of La Courstache, the emblematic race in the fight against male cancers.

German :

Montpellier zieht seine Turnschuhe wieder für eine solidarische Sache an, mit der Rückkehr von La Courstache, dem symbolträchtigen Lauf im Kampf gegen Männerkrebs.

Italiano :

Montpellier si rimette le scarpe da ginnastica per una causa di solidarietà con il ritorno de La Courstache, la gara emblematica della lotta contro i tumori maschili.

Espanol :

Montpellier vuelve a calzarse las zapatillas por una causa solidaria con el regreso de La Courstache, la carrera emblemática de la lucha contra el cáncer masculino.

