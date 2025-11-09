La Courstache Étang de Sault Prémilhat

La Courstache

Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Venez participer à la 1ère édition de la Courstache à l’Étang de Sault à Prémilhat.

Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 96 95

English :

Come and take part in the 1st edition of the Courstache at the Étang de Sault in Prémilhat.

German :

Nehmen Sie an der 1. Ausgabe der Courstache am Étang de Sault in Prémilhat teil.

Italiano :

Venite a partecipare al 1° Courstache presso l’Étang de Sault a Prémilhat.

Espanol :

Venga a participar en el 1er Courstache en el Étang de Sault en Prémilhat.

