La Courstache Étang de Sault Prémilhat
La Courstache Étang de Sault Prémilhat dimanche 9 novembre 2025.
La Courstache
Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Venez participer à la 1ère édition de la Courstache à l’Étang de Sault à Prémilhat.
.
Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 96 95
English :
Come and take part in the 1st edition of the Courstache at the Étang de Sault in Prémilhat.
German :
Nehmen Sie an der 1. Ausgabe der Courstache am Étang de Sault in Prémilhat teil.
Italiano :
Venite a partecipare al 1° Courstache presso l’Étang de Sault a Prémilhat.
Espanol :
Venga a participar en el 1er Courstache en el Étang de Sault en Prémilhat.
L’événement La Courstache Prémilhat a été mis à jour le 2025-08-20 par Montluçon Tourisme