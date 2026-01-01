La Courte Paille | Clermont Auvergne Opéra Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand
La Courte Paille | Clermont Auvergne Opéra
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Spectacle musical dès 5 ans mêlant chant, musique et dessin en direct, La Courte Paille suit un garçon qui préfère rêver que faire ses devoirs. Un univers poétique et drôle où imagination, liberté et créativité s’unissent pour un voyage unique.
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 23 44 billetterie@clermont-auvergne-opera.com
English :
A musical show for ages 5 and up, combining song, music and live drawing, La Courte Paille follows a boy who prefers to dream than do his homework. A funny, poetic universe where imagination, freedom and creativity come together for a unique journey.
