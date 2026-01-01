La Courte Paille | Clermont Auvergne Opéra Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

La Courte Paille | Clermont Auvergne Opéra

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Spectacle musical dès 5 ans mêlant chant, musique et dessin en direct, La Courte Paille suit un garçon qui préfère rêver que faire ses devoirs. Un univers poétique et drôle où imagination, liberté et créativité s’unissent pour un voyage unique.

.

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 23 44 billetterie@clermont-auvergne-opera.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical show for ages 5 and up, combining song, music and live drawing, La Courte Paille follows a boy who prefers to dream than do his homework. A funny, poetic universe where imagination, freedom and creativity come together for a unique journey.

L’événement La Courte Paille | Clermont Auvergne Opéra Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-19 par Clermont Auvergne Volcans