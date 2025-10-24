La couture pour tous ! Médiathèque de Thouars Talence

La couture pour tous ! Médiathèque de Thouars Talence vendredi 24 octobre 2025.

La couture pour tous ! 24 octobre et 14 novembre Médiathèque de Thouars Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T17:00:00 – 2025-10-24T18:00:00

Fin : 2025-11-14T17:00:00 – 2025-11-14T18:00:00

Ces ateliers proposés à vos enfants leur permettront de découvrir de nouvelles techniques artistiques afin de réaliser une création unique.

Atelier en partenariat avec le Café du Dôme

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathu00e8ques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Ateliers créatifs parents/enfants couture