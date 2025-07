La Couvertoirade fait son cinéma La Couvertoirade

« Le Paradis des monte en l’air », comédie britannique de Robert Day

M. Bennet dirige une prison avec des méthodes basées sur la douceur et l’apprentissage de différents métiers. Trois détenus profitent de cette vie facile pour commettre un vol, en s’évadant et en reintégrant la prison, pour sortir lors de leur libération, riches et insoupconnables. Après plusieurs tentatives, ils réussissent mais perdent leur argent…

Dès 21h, aux abords de la cité

Buvette et petites douceurs sur place

Proposé par l’asso. les Voix de la Cité en collaboration avec l’association Rétro Movies 5 .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 13 22 36 19

English :

robert Day’s « Paradise of the Rising », a British comedy

German :

« Paradise of the Riders in the Air », britische Komödie von Robert Day

Italiano :

« Paradise of the Rising », commedia britannica di Robert Day

Espanol :

« Paradise of the Rising », comedia británica de Robert Day

